В предупреждениях о перебоях с поставками в магазины увидели повтор 1991 г

Москва, , 09:59 — REGNUM В Госдуме расценили как провокацию предупреждения о перебоях с поставками продуктов в магазины Москвы и Санкт-Петербурга из-за ужесточения правил проезда грузовиков, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

«Напомню, что искусственные проблемы с поставками продовольствия в Москве и Петербурге были накануне либерального переворота 1991 года. Это делалось, чтобы усилить недовольство граждан, поднять протестные настроения. Кто-то решил повторить в наши дни?!» — написал в Facebook депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили мэра Москвы Сергея Собянина о рисках ужесточения правил движения грузового автотранспорта. Письмо подписали руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), «Руспродсоюза» и так далее.

В то же время департамент транспорта Москвы опроверг сообщения о том, что из-за ужесточения правил движения грузовиков по столице в регионе могут начаться перебои с поставками продуктов.

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