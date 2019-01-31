Украинские изоляторы заполнены под завязку — заместитель министра юстиции

Киев, , 09:50 — REGNUM Следственные изоляторы Украины заполнены на 95%, заявил заместитель министра юстиции Украины Вадим Чернышев в интервью, сообщило 30 января «Радио Свобода».

«Почти все следственные изоляторы на Украине не соответствуют нормам, которые есть в Европе. СИЗО заполнены на 95%, это почти уже под край», — заявил чиновник.

Чернышев отметил, что многие изоляторы на Украине построены ещё до СССР. В качестве примера он привёл самый старый Львовский изолятор 1614 года постройки, который изначально был женским монастырём.

В министерстве юстиции убеждены, что нужно строить новые изоляторы, но условия, которые предлагает государство, не заинтересовали инвесторов, рассказал Чернышев.

Чиновник также добавил, что на пенитенциарную систему Украины выделено недостаточно денег, многие статьи расходов профинансированы наполовину, оплата коммунальных услуг — на 64%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в районе Керченского пролива. Она обсудила с заключёнными условия содержания и отметила, что у них есть всё необходимое: телевизор, холодильник с продовольствием, чайник, книги, санузел и умывальник с горячей и холодной водой.

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