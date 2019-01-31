Четверг, 31 Января 2019 года
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Лингвисты КемГУ изучат «обыденную политическую ситуацию в соцсетях»

Общество

Актуальность исследования учёные объясняют тем, что в общественной жизни страны соцсети приобрели большую значимость

Кемерово, 31 января 2019, 09:39 — REGNUM  Научное представление об устройстве и функционировании социальных сетей — «сложного и противоречивого коммуникативного, когнитивного и социального феномена» — составят учёные Кемеровского государственного университета, сообщает 31 января пресс-служба вуза.

Из сообщения следует, на изучение феномена выделен грант Российского фонда фундаментальных исследований. Актуальность своей работы под названием «Обыденная политическая ситуация в социальных сетях: комплексный лингвистический анализ» исследователи объясняют тем, что в общественной жизни страны соцсети приобрели большую значимость.

В итоге, по мнению учёных, они стали фактором, «оказывающим влияние на формирование политического и правового сознания, идеологических и культурных ценностей, коммуникативного поведения, культуры и мировоззрения россиян всех поколений». В рамках проекта планируется публикация серии статей в высокорейтинговых журналах, а также подготовка и издание коллективной монографии.

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Научные исследования
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