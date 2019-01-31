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В Москве водителей призвали быть осторожными на дорогах из-за гололеда

Общество

«На дорогах будет скользко. Будьте осторожны»

В Москве водителей призвали быть осторожными на дорогах из-за гололеда
Гололед

Москва, 31 января 2019, 09:37 — REGNUM  На дорогах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий ожидается гололед, столичный департамент транспорта просит водителей быть аккуратными. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

«За окном +1 градус, днем температура останется прежней, ожидается дождь со снегом, — говорится в сообщении. — На дорогах будет скользко. Будьте осторожны».

Напомним, по данным синоптиков, к концу рабочей недели в российской столице ожидается потепление, а также ледяной дождь на фоне теплого циклона. В связи с этим водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, не нарушать правил дорожного движения и не делать резких маневров.

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Гололед и его последствия
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