В Москве водителей призвали быть осторожными на дорогах из-за гололеда

Москва, , 09:37 — REGNUM На дорогах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий ожидается гололед, столичный департамент транспорта просит водителей быть аккуратными. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

«За окном +1 градус, днем температура останется прежней, ожидается дождь со снегом, — говорится в сообщении. — На дорогах будет скользко. Будьте осторожны».

Напомним, по данным синоптиков, к концу рабочей недели в российской столице ожидается потепление, а также ледяной дождь на фоне теплого циклона. В связи с этим водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, не нарушать правил дорожного движения и не делать резких маневров.

Читайте также: Гидрометцентр предупредил москвичей о гололедице и снегопаде