Хакасия: школы Черногорска закрыты на карантин

Черногорск, Хакасия, , 09:26 — REGNUM В школах и учреждениях дополнительного образования города Черногорска (Хакасия) объявлен карантин. Причина — рост количества простудных заболеваний.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Черногорска, карантин объявлен с 30 января и будет действовать семь дней. Также в этот период ограничено проведение развлекательных, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Как сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Хакасии, в период с 21 по 27 января 2019 года в регионе было зарегистрировано 3480 случаев ОРВИ. Рост заболеваемости отмечается за счёт детей в возрасте 3 — 6 лет (на 4,3%), 7 — 14 лет (на 49,7%).

Превышение недельных пороговых уровней заболеваемости ОРВИ среди населения зарегистрировано в городах Черногорске, Сорске, а также в Усть-Абаканском районе.

Диагноз «грипп» подтвержден у 48 заболевших (у 22 человек — грипп А/H1N1/2009, у 13 заболевших — А/H3N2/). Все заболевшие не привиты против гриппа, уточнили в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что с 2006 года по 2018 год более чем в 13 раз снизилась заболеваемость гриппом населения страны.

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