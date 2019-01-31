В Перми персональные данные граждан сливали из базы полиции

Пермь, , 09:56 — REGNUM В Перми суд вынес приговор экс-сотруднице полиции. Она поймана на предоставлении персональных данных граждан из базы ведомства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СУР по Пермскому краю.

По данным следствия и суда, женщина предоставляла сведения микрофинансовой организации. При этом экс-полицейский действовала без ведома граждан и не требуя официальных запросов со стороны кредитного учреждения.

Персональные данные граждан из информационной системы УМВД Пермского края «сливались» небескорыстно, за предоставленную информацию бывшая сотрудника полиции получала взятки от 100 до 500 рублей.

Суд признал фигурантку уголовного дела виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и мелком взяточничестве. Ей назначен штраф в 90 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по Пермскому краю, по результатам служебной проверки из органов внутренних дел женщина была уволена «по отрицательным основаниям».

Стоит отметить, утечка персональных данных — тема актуальная. И речь не только о сфере кредитования. В результате слива персональных данных людям начинают надоедать телефонными звонками, предлагая разного рода услуги и продукты.