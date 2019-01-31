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Власти Венгрии хотят наказать граждан Украины, незаконно получавших льготы

Общество

Около 10 тыс. граждан Украины получают венгерскую пенсию

Ньиредьхаза, Венгрия, 31 января 2019, 09:24 — REGNUM  Прокуратура венгерского города Ньиредьхаза обвинила в мошенничестве трёх выходцев с Украины с двойным гражданством, которые незаконно получали пенсию и социальные выплаты, не проживая на территории страны, сообщил 30 января закарпатский ресурс Mukachevo.net.

В 2014 году члены одной семьи приобрели дом в венгерском селе Нирмедеш, но не жили в нём. В 2015 году супружеская пара оформила пенсию и получила незаконным способом более $43 тыс. пенсии и социальной помощи. В счёт компенсации убытков прокуратура требует конфисковать имущество обвиняемых.

Расследование показало, что в некоторых домах Нирмедеша прописано по 70 человек, но никто из них там не живёт. На 2,7 тыс. населения зафиксировано до 300 случаев фиктивной прописки. Правоохранители связывают это с деятельностью бывшего главы населённого пункта.

Аналогичные случаи зафиксированы в городах Матезалка и Фегирдермот.

В данный момент, около 10 тыс. жителей Закарпатья получают пенсию в Венгрии.

Отметим, средняя пенсия на Украине составляет примерно $92, в то время как венгерская — более $450.

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