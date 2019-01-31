Blue Bottle Coffee откроет второе заведение в Южной Корее

Сеул, , 09:23 — REGNUM Американская компания, специализирующаяся на продаже кофе Blue Bottle Coffee откроет вторую кофейню в столице Южной Кореи, сообщает JoongAng Ilbo.

Согласно новостному источнику, компания планирует открыть кофейню — магазин «Apple» в районе Самчхон-дон, город Сеул во втором квартале 2019 года.

Как сообщили представители компании Blue Bottle Coffee 31 января: «В районе Самчхон-дон расположены дома в традиционном стиле, мастерские, музеи и рестораны с индивидуальной, уникальной атмосферой, поэтому это идеальное место для открытия второй точки».

Blue Bottle Coffee — компания специализирующаяся на продаже кофе была основана в 2002 году Джеймсом Фрименом в Окленде, Калифорния. На данный момент на территории США и Японии насчитывается 60 магазинов данной марки. Южная Корея станет третьей страной, где появилась данный бренд.