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Blue Bottle Coffee откроет второе заведение в Южной Корее

Общество

Новая кофейня- магазин будет располагаться в районе Самчхон-дон

Blue Bottle Coffee откроет второе заведение в Южной Корее

Сеул, 31 января 2019, 09:23 — REGNUM  Американская компания, специализирующаяся на продаже кофе Blue Bottle Coffee откроет вторую кофейню в столице Южной Кореи, сообщает JoongAng Ilbo.

Согласно новостному источнику, компания планирует открыть кофейню — магазин «Apple» в районе Самчхон-дон, город Сеул во втором квартале 2019 года.

Как сообщили представители компании Blue Bottle Coffee 31 января: «В районе Самчхон-дон расположены дома в традиционном стиле, мастерские, музеи и рестораны с индивидуальной, уникальной атмосферой, поэтому это идеальное место для открытия второй точки».

Blue Bottle Coffee — компания специализирующаяся на продаже кофе была основана в 2002 году Джеймсом Фрименом в Окленде, Калифорния. На данный момент на территории США и Японии насчитывается 60 магазинов данной марки. Южная Корея станет третьей страной, где появилась данный бренд.

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