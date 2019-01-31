Подробности убийства: жизнь мэра южноуральского Копейска оценили в $12000

Копейск, Челябинская область, , 09:15 — REGNUM Убийство мэра Копейска Сергея Вялова позволило лидеру банды не возвращать муниципальное имущество и обратить основную его часть в свою собственность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Напомним, Сергей Вялов был убит в ночь на 31 августа 1994 года. Убийство расследовали почти 25 лет. Следствие выяснило, что основавший в 1993 году банду гражданин ранее возглавлял опытно-экспериментальное фермерское хозяйство. В 1991—1993 годах мэрия передала ему ряд муниципальных объектов недвижимости.

Сергей Вялов ранее много раз требовал вернуть это имущество органам местного самоуправления. Между ним и членами банды возникли, по оценке следователей, неприязненные отношения. И в августе 1994 года участники группировки зарезали его. За это они получили от главаря $12 000.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в банду входили восемь человек. Её участникам также вменяют убийство двоих граждан, покушение на жизнь случайного свидетеля, покушение на изнасилование и убийство девушки. Кроме того, на счету банды поджог здания налоговой инспекции в Копейске.

Трое членов банды уже отбыли наказания. Ещё один находится в международном розыске, а в отношении пятого дело выделено в отдельное производство. Ещё трое граждан в ближайшее время предстанут перед судом.

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