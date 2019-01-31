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Россия выделила абитуриентам из Таджикистана более 630 образовательных квот

Общество

В вузах России образование получают более 20 тыс. студентов из Таджикистана

Душанбе, 31 января 2019, 09:12 — REGNUM  В 2019­-2020 учебном году Россия выделила более 630 квот на поступление абитуриентов из Таджикистана в российские вузы, сообщает 31 января агентство «ТаджикТА» со ссылкой на представительство Россотрудничество в республике.

В представительстве отметили, что в настоящее время в вузах России образование получают более 20 тыс. студентов из Таджикистана, из которых большая часть учится на бюджете. Квоты Россотрудничества от общего числа обучающихся студентов составляют 10%. Планируется, что летом 2019 года правительство России выделит дополнительные квоты.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства образования и науки Таджикистана, образование на русском языке в стране получают 4,4% населения республики.

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