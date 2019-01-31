Четверг, 31 Января 2019 года
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В Перми автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт

Общество

Рекомендация связана с сильными снегопадами, которые ожидаются в ближайшие дни

Пермь, 31 января 2019, 09:07 — REGNUM  Мэрия Перми рекомендовала автовладельцам оставить свои машины и пересесть на общественный транспорт. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации, с 31 января по 2 февраля ожидаются мощные снегопады. Рекомендация автомобилистам дана для того, чтобы избежать плотного трафика на улицах.

Мэрия пребывает готовности и заявила, что на расчистку дорог выйдут примерно 380 единиц снегоочистительной техники, с учётом дополнительных ресурсов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета, согласно прогнозу, с 31 января по 2 февраля в Перми может выпасть порядка 12 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы. В краевой столице сильный снегопад ожидается днём 31 января, обильные осадки могут продолжаться до середины дня 1 февраля. За это время может выпасть 12−13 мм осадков, а в районе Верещагино до 17 мм. В результате высота снежного покрова увеличится на 10 см. Вероятны значительные затруднения в движении транспорта утром 1 февраля. Утром 2 февраля зона осадков уйдет на юг края.

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Снегопады, метели, снежные бури
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