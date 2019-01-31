В Казахстане разработали законопроект о повышении соцвыплат инвалидам

Астана, , 08:57 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разработало законопроект, в рамках которого планируется повысить до 30% социальные выплаты лицам, утратившим трудоспособность и потерявшим кормильца, сообщили 31 января в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что законопроект планируется внести на рассмотрение в мажилис парламента Казахстана в марте 2019 года. Законопроект «Об обязательном социальном страховании» также учитывает усиление взаимосвязи между стажем участия в системе социального страхования и размером выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел расширенное заседание правительства республики. В ходе заседания он поручил правительству с 2020 года повысить до 30% социальные выплаты лицам, потерявшим трудоспособность и кормильца.

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