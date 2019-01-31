Украинского министра поздравили тортом в виде развалин Кремля

Киев, , 08:59 — REGNUM Министра инфраструктуры Владимира Омеляна поздравили с днём рождения, подарив ему торт в виде развалин Кремля, сообщила пресс-секретарь Омеляна Марина Томко. Она выложила фото подарка 30 января на своей странице в социальной сети Facebook.

По периметру торта изображена полуразрушенная красная кирпичная стена с характерными двойными зубцами, а также развалины Спасской башни и медведь в ушанке, играющий на балалайке. На торце изделия видна табличка с нацистским приветствием «Слава Украине!».

Омелян с удовольствием съел звезду Спасской башни, отметила Томко.

Напомним, в 2015 года в одном из киевских ночных клубов гостям вечеринки подали торт в виде младенца, лежащего на российском флаге. Организаторы вечеринки заявили, что таким образом они высмеивают «пропаганду» российских СМИ, которые якобы преувеличенно показывают русофобию на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Омелян заявил, что после отмены железнодорожного сообщения между Украиной и Россией всем желающим попасть в РФ нужно будет брать в руки автомат и идти захватывать Москву и Кубань.

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