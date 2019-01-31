На Урале под суд отданы члены банды убийц из 1990-х

Копейск, Челябинская область, , 08:36 — REGNUM В Челябинской области под суд отданы члены банды, совершавшие в 1990-х годах убийства по найму. Обвинительное заключение уже утверждено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Речь идёт о банде, которая бесчинствовала в городе Копейске. Как ранее сообщало РЕ, группу лиц подозревают в убийстве мэра города, произошедшем в конце августа 1994 года. Под следствием оказались три человека.

Следователи выяснили, что в 1993—1994 годах гражданин 1952 года рождения создал банду, которая действовала вплоть до 2006 года, и активно в ней участвовал. Также в банду входили восемь граждан. Часть из них уже отбыли назначенное судом наказание.

На счету банды — убийство мэра Копейска Сергея Вялова. Кроме того убили двоих мужчин, покушались на жизнь случайного свидетеля этого преступления, а в 1997-м один из них пытался изнасиловать и убить незнакомую ему девушку.

Уголовное дело будет рассматривать областной суд.

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