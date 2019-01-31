Южнокорейский банк Nonghyup Bank выделит $89,3 млн на борьбу с ящуром

Ансон, Южная Корея, , 08:36 — REGNUM Сельскохозяйственный банк Nonghyup Bank выделит 100 млрд вон (~$89,3 млн) на вакцину против вирусного заболевания ящур, которое распространяется по животноводческим фермам в городе Ансон, провинция Кёнгидо. Об этом сообщает Yonhap News.

Председатель банка Nonghyup Bank Ким Бён Вон посетил город Чхонан, соседний город, который граничит с зараженной местностью, чтобы лично убедиться в ситуации.

Известно, что сельскохозяйственный банк выделит 30 млрд вон (~$26,7 млн) на профилактические мероприятия для близлежащих районов и 70 млрд вон (~$62,5 млн) на вакцину против ящура для животных на крупных фермах.

Зоне поражения вируса работают около 159 сотрудников и 15 единиц техники.

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