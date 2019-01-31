66% респондентов во Франции не ждут от Макрона перемен — опрос

Париж, , 08:35 — REGNUM Согласно опросу социологической службы Elabe, 66% респондентов во Франции считают, что «национальные дебаты» в стране и недавние выступления главы государства Эммануэля Макрона ничего не изменят, сообщает Le Figaro.

По данным исследования, только 33% респондентов ожидают перемен во Франции.

Семь из десяти жителей Франции (70%) считают Эммануэля Макрона динамичным, 57% смелым, а также авторитарным (78%) и высокомерным (76%).

20% опрошенных заявили, что глава государства «способен сплотить французов» и 19% считают, что он «понимает народ».

Сообщается также, что 48% респондентов не нашли в Эммануэле Макроне «ничего положительного».

Более половины опрошенных (51%) критикуют президента Франции за «оторванность от повседневных реалий» и 47% за «его политику в отношении богачей».

Опрос проводился 29 и 30 января 2019 года с участием более тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше.