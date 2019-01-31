Производство безалкогольных напитков в Казахстане выросло на 8%

Астана, , 08:19 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года объем производства безалкогольных напитков и минеральных вод в Казахстане составил 1,854 млн литров, что на 7,8% больше, чем в 2017 году. Об этом 31 января сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Производство минеральных и газированных вод составило 585,8 тыс. литров, что на 7,6% больше, чем годом ранее. За отчетный период доля экспорта составила 8,3%. Казахстанские производители безалкогольной продукции обеспечили 91,6% внутреннего спроса.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года производство коньяка в Казахстане составило 10,41 млн литров, что на 43,2% больше, чем в январе-сентябре 2017 года.

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