Четверг, 31 Января 2019 года
08:27:56 МСК

Производство безалкогольных напитков в Казахстане выросло на 8%

Общество

Казахстанские производители безалкогольной продукции обеспечили 91,6% внутреннего спроса

Астана, 31 января 2019, 08:19 — REGNUM  По итогам 11 месяцев 2018 года объем производства безалкогольных напитков и минеральных вод в Казахстане составил 1,854 млн литров, что на 7,8% больше, чем в 2017 году. Об этом 31 января сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Производство минеральных и газированных вод составило 585,8 тыс. литров, что на 7,6% больше, чем годом ранее. За отчетный период доля экспорта составила 8,3%. Казахстанские производители безалкогольной продукции обеспечили 91,6% внутреннего спроса.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года производство коньяка в Казахстане составило 10,41 млн литров, что на 43,2% больше, чем в январе-сентябре 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане значительно выросло производство крепких спиртных напитков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить