Канделаки рассказала о своих отношениях с задержанным сенатором Арашуковым

Москва, , 08:08 — REGNUM Известная телеведущая Тина Канделаки не намерена удалять из Instagram совместные фотографии с задержанным сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым, которого обвиняют в ряде серьёзных преступлений. Предваряя все вопросы журналистов по этому поводу, которые уже начали использовать эти фотографии в своих телеграмм-баталиях, Канделаки решила сама рассказать о своих отношениях с сенатором.

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«Не первый день знаю Рауфа, с которым мы по-соседски общались, вместе худели и бегали по утрам. Я всегда знала его как очень общительного и дружелюбного человека», — написала телеведущая в своём телеграм-канале.

Она призналась, что ничего не знала о криминальном прошлом Рауфа Арашукова, да и знать не могла: «На беговых дорожках мы, видите ли, говорили о совсем других вещах».

При этом Канделаки добавила, что арест сенатора стал для нее неприятной неожиданностью.

«Разумеется, новость о том, что Рауфа Арашукова подозревают в серьезном преступлении, стала для меня печальным сюрпризом», — добавила Тина Канделаки.

Что касается совместных с сенатором фотографий, то удалять их Канделаки не собирается: «Мне скрывать нечего — деятельности прозрачней, чем моя, ещё поискать. При этом я верю в справедливость и не верю в безнаказанность».

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января прямо на заседании Совета Федерации. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, созданном с целью масштабных хищений газа (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Также ему инкриминируется два эпизода организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давление на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ). В настоящее время сенатор по решению суда заключён под стражу на два месяца.

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