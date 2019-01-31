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Роспотребнадзор рассказал, как изменятся правила продажи молочной продукции

Общество

С 1 июля 2019 года на полках российских магазинов молочную продукцию разделят на две группы

Москва, 31 января 2019, 08:07 — REGNUM  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказала об изменениях в правилах продажи молочной продукции, сообщается 31 января на сайте ведомства.

Отмечается, что с 1 июля 2019 года на полках российских магазинов молочную продукцию разделят на две группы: продукты с растительными жирами и молокосодержащие продукты. Последнюю категорию пометят надписью «Продукты без заменителя молочного жира». Ведомство будет контролировать соблюдение данных требований.

Напомним, 29 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что по новому постановлению правительства молочные продукты в торговых залах должны быть размещены отдельно. Постановление «касается условий размещения молока и молочной продукции в организациях розничной торговли». Новые правила начнут действовать с 1 июля 2019 года.

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