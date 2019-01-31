Четверг, 31 Января 2019 года
08:11:47 МСК

В Китае киберспорт вскоре может стать профессией

Общество

Список из 15 новых видов профессий был опубликован на официальном сайте Китайского центра занятости, обучения и технического инструктирования (CETTIC)

В Китае киберспорт вскоре может стать профессией
Компьютерные игры

Пекин, 31 января 2019, 08:05 — REGNUM  Китайские власти заявили о планах добавить 15 новых должностных функций в сфере искусственного интеллекта, больших данных, сообщает местное издание провинции Цзянси JXCN. cn

Список из 15 новых видов профессий был опубликован на официальном сайте Китайского центра занятости, обучения и технического инструктирования (CETTIC) 25 января на обсуждение общественности, которое продлится неделю.

Первые четыре профессии значатся как инженерные роли в сфере искусственного интеллекта, интернета вещей, больших данных и облачных вычислений. Другие функции обозначены в сфере пилотирования дронов, технического обеспечения и управления промышленными роботами и цифрового управления. Впервые киберспортсмены и операторы будут обозначены в качестве профессионалов, имеющих собственные обязанности.

Напомним, что киберспорт набирает огромную популярность во всем мире, однако, локомотивом развития этого направления являются страны Азии, где Китай и Южная Корея держат лидирующие позиции.

Читайте ранее в этом сюжете: «Киберспорта не существует»: компьютерные соревнования не станут частью ОИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Киберспорт
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить