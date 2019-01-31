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Синоптики пообещали москвичам оттепель и осадки

Общество

Днем 31 января воздух в мегаполисе прогреется до +3 °С, в ночь на 1 февраля столбики термометров покажут -3 °С

Москва, 31 января 2019, 08:02 — REGNUM  Сегодня, 31 января, в столице России ожидается оттепель, возможны небольшие осадки. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

По прогнозу синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до +3 °С, в ночь на 1 февраля столбики термометров покажут — 3 °C.

«Облачно. Местами небольшие осадки. Гололедица», — говорится в сообщении метеослужбы.

Также отмечается, что ветер в Москве будет южный, его скорость составит 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм. рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января московских водителей призвали быть внимательней на дорогах в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

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