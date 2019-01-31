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В Танзании скончался первооткрыватель драгоценного камня танзанит

Общество

Танзанит был впервые обнаружен в 1967 году

Дар-эс-Салам, Танзания, 31 января 2019, 08:01 — REGNUM  Первооткрыватель драгоценного камня танзанит Джуманне Мхеро Нгома скончался 30 января, сообщает BBC Swahili.

Нгома открыл танзанит в 1967 году. Танзанит — драгоценный камень, месторождения которого есть только в Танзании в области Аруша. Продажи танзанита в мире достигают 50 миллионов долларов США.

В 2018 году президент Танзании Джон Магуфули подарил Мхеро Нгома 100 миллионов танзанийских шиллингов (около 43 тысяч долларов США), чтобы помочь пожилому человеку с лечением.

30 января Нгома скончался в государственной больнице Мухимбили в Дар-эс-Саламе.

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