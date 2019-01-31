На Львовской таможне оформили более 10 тыс. автомобилей на еврономерах

Львов, Украина, , 07:56 — REGNUM С 25 ноября 2018 года по 30 января 2019 года Львовская таможня оформила более 10 тыс. автомобилей на иностранной регистрации, сказано 30 января на официальной странице государственной фискальной службы (ГФС) Украины во Львовской области в социальной сети Facebook.

«На Львовской таможне ГФС в таможенном режиме «импорт» оформлено 10 022 транспортных средства граждан. Из них почти 6,5 тыс. — автомобили, которые были ввезены на таможенную территорию Украины в период с 1 января 2015 года и помещены в таможенный режим «транзит» или «временный ввоз», — прокомментировали в ведомстве.

В итоге украинский бюджет пополнился на сумму более $20 млн.

Напомним, в конце 2018 года Верховная рада Украины изменила правила растаможки подержанных автомобилей, что вызвало недовольство владельцев машин.

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Во многих случаях водители предпочитают бросить свои автомобили на приграничных территориях сопредельных государств, чем платить пошлину за легализацию машины.

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