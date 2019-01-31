В Туркестанской области Казахстана выросли доходы от размещения туристов

Туркестан, Казахстан, , 07:53 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года совокупный доход от мест размещения туристов в Туркестанской области Казахстана составил 1,013 млрд тенге ($2,67 млн), что на 20,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе акимата (администрации) Туркестанской области.

30 января глава управления туризма и внешних связей Олжас Шинтаев и руководитель управления инспекции по труду Алмасбек Мамытбеков доложили акиму (главе) Туркестанской области Жансеиту Туймебаеву результаты развития туристической отрасли региона.

По словам чиновника, к 2025 году численность туристов в Туркестанской области планируется довести до 5 млн человек. В регионе продолжается работа над развитием горнолыжного туризма в Толебийском районе и лечебно-оздоровительного туризма в Сарыагашском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году принята концепция развития туристической индустрии Туркестанской области Казахстана на 2018−2025 годы. За первую половину 2018 году регион посетили 720 тыс. человек.

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