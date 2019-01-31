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Путин выступит на торжестве по случаю интронизации патриарха Кирилла

Общество

Мероприятие посвящено 10-летия Поместного собора Русской православной церкви

Москва, 31 января 2019, 07:46 — REGNUM  Сегодня, 31 января, президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях по случаю 10-летия Поместного собора Русской православной церкви (РПЦ) и интронизации патриарха Всея Руси Кирилла, сообщается на сайте Кремля.

Торжественный акт и концерт состоятся в государственном Кремлёвском дворце. На мероприятие приглашены делегации поместных православных церквей из разных стран мира.

Президент России встретится с предстоятелями и главами делегаций и обсудит ряд актуальных вопросов.

Ранее на эту тему: Путин поздравил патриарха Кирилла с девятой годовщиной интронизации‍

Как сообщало ИА REGNUM, глава русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует посетить ряд регионов России, где он еще не бывал. Среди этих субъектов названы три республики Северного Кавказа — Чечня, Ингушетия и Северная Осетия.

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