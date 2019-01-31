Экологическая угроза снята? Юг Прикамья обеспечат пятью допполигонами

Пермь, , 07:24 — REGNUM В Пермском крае в региональную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) снесли коррективы. К действующим 13 полигонами добавили еще пять с целью снижения нагрузки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом министерстве ЖКХ и благоустройства.

В частности, как заверили в ведомстве, кардинально пересмотрена система распределения отходов на юге региона. По словам и. о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Александра Шицына, полигон в Чернушке сможет «выдохнуть». По новой схеме на него повезут только «родные» отходы Чернушинского района. Годовой объем отходов составляет 19 тыс. тонн.

Напомним, что жители Чернушинского района в 2018 году протестовали против того, чтобы на их полигон поступал мусор ещё из пяти районов Прикамья: Бардымского, Еловского, Куединского, Осинского и Чайковского. Люди опасались экологической катастрофы, подобной волокаламской. При практически исчерпанных ресурсах, на чернушинский полигон планировали вывозить ежегодно по 57 тыс. тонн мусора.

Местные жители били во все колокола и обращались к губернатору за помощью в решении «мусорной» проблемы. В конце года глава региона поручил своим подчинённым пересмотреть схему обращения с ТКО и разгрузить полигон в Чернушке.

Стоит отметить, ранее СМИ заявляли, что к прежней региональной схеме было много нареканий, и она требовала пересмотра.

В Чайковском будет действовать собственный полигон, который будет принимать ТКО ещё и из Еловского района. Отходы Бардымского и Куединского районов примет новый полигон в Куеде.

Также в новую схему включен полигон в городе Нытва, который будет принимать отходы Нытвенского района (сейчас их направляют в Краснокамск). Ещё один новый полигон в деревне Ключики Пермского района примет отходы Осинского района (сейчас их принимает Чернушинский полигон). Полигон ЗАТО Звёздный обзаведётся собственным полигоном, тогда как сейчас мусор из ЗАТО вывозят в деревню Софроны.

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