Около 65% турфирм в Казахстане находятся вне правового поля — СМИ

Астана, , 07:32 — REGNUM Более 80 туристических операторов в Казахстане работают вне правового поля, сообщает 31 января агентство «КазТАГ» со ссылкой на корпоративный фонд «Туристік Камкор».

В фонде отметили, что в республике действует 140 компаний в сфере выездного туризма. В реестре корпоративного фонда зарегистрированы 49 туроператоров. Все остальные компании (65%), считают в фонде, действуют вне правового поля.

По данным фонда «Туристік Камкор», в 2018 году жертвами мошенничества со стороны туристических фирм стали 200 человек. Сумма ущерба составила 137 млн тенге ($361 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года правоохранительные органы Алма-Аты возбудили уголовное дело против туристической фирмы по подозрению в мошенничестве на сумму 19 млн тенге ($56,9 тыс.).

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