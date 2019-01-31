Суд арестовал сенатора Арашукова по делу об убийствах

Москва, , 07:20 — REGNUM Сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, задержанному накануне, 30 января, в Москве, избрана мера пресечения. Подозреваемый в целом ряде серьёзных преступлений отправлен в СИЗО. Решение об аресте принял Басманный суд Москвы.

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На мере пресечения в виде заключения под стражу настаивало следствие из опасения, что сенатор, оставаясь на свободе, может скрыться от правосудия за границей или оказать давление на свидетелей. В свою очередь сторона защиты настаивала на иной мере пресечения. Так, адвокаты предлагали отпустить сенатора под залог 10 млн рублей или поместить его под домашний арест.

Суд, согласившись с позицией следствия, которая была поддержана прокурором, арестовал Арашукова на два месяца. В СИЗО он пробудет как минимум до 30 марта.

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Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2018 года прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему предъявлено обвинение в совершении трёх преступлений: участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийствах заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Также сенатора подозревают в крупномасштабном хищении газа.

Ранее, в октябре 2018 года Рауф Арашуков стал фигурантом другого уголовного дела, которое возбудили правоохранители Объединенных Арабских Эмиратов. Сенатор якобы подделал вид на жительство, выданный властями этой страны.

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