Издержки логистики: продукты в магазинах Москвы могут подорожать

Москва, , 07:14 — REGNUM Вступившие в силу изменения правил передвижения грузовых машин в Москве может повлечь за собой перебои с поставками продуктов питания, а также их удорожание. Об этом пишет 31 января «Коммерсантъ».

Кроме логистических перебоев возможно и подорожание продуктов, полагают эксперты издания. Отмечается, что представители транспортных и торговых предприятий уже уведомили столичного градоначальника Сергея Собянина о тех рисках, которые влечет за собой ужесточение правил передвижения по Москве грузовиков.

Напомним, с 14 января в дневное время автомашинам грузоподъемностью более 1 т. Не разрешается въезд в пределы Третьего транспортного кольца (ТТК) и движение по нему. Кроме того, для грузовиков с максимальной массой свыше 12 тонн не разрешается днем въезжать в пределы МКАД и движение по ней. Также усложняется получение разовых пропусков для грузовых автомашин.

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