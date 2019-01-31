РПЦ может отказаться от притязаний на здания трёх колледжей в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 07:35 — REGNUM Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) и Екатеринбургская епархия РПЦ могут прекратить двухлетний спор за право собственности на три здания колледжей расположенных в центре города. Разработан и отправлен на согласование текст мирового соглашения, который будет рассмотрен на судебном заседании, говорится в официальном сообщении министерства.

Мировое соглашение подготовлено специалистами МУГИСО и предусматривает полный отказ РПЦ от претензий на здания колледжей в Екатеринбурге расположенных на проспекте Ленина дом 13 и улице Декабристов дом 58 и дом 83. Судебное заседание в Арбитражном суде Уральского округа состоится 5 февраля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, судебный спор за здания мужского хорового (проспект Ленина, 13), Екатеринбургского экономико-технологического (ул. Декабристов, 58) и Екатеринбургского монтажного (ул. Декабристов, 83) колледжей идёт с 2017 года. С иском к МУГИСО в суд обратилась местная епархия, которая считает, что до 1918 года здания принадлежали церкви и по закону о реституции должны быть переданы безвозмездно в пользование РПЦ.

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В свою очередь МУГИСО считают, что документов подтверждающих позицию Екатеринбургской епархии нет. И в итоге Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении исковых требований, тоже произошло и в вышестоящей инстанции, в которую адвокаты РПЦ направили апелляционную жалобу.

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А вот кассационная жалоба Екатеринбургской епархии была удовлетворена, и дело было направлено на повторное рассмотрение. Однако и в 2018 году «на втором круге» Арбитражный суд вновь не удовлетворил иск РПЦ, а решение было также обжаловано в апелляционном порядке.

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