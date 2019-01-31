В Якутии сохраняется экстремально низкая температура воздуха

Якутск, , 07:14 — REGNUM На большей части территории Якутии сохранится морозная погода, ночью температура в населённых пунктах опускается до 43—55 градусов ниже ноля. Самые сильные холода — в посёлках Хабардино, Нера и городе Верхоянск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в якутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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«31 января и 1 февраля на большей части территории республики сохранится морозная погода с ночной температурой на западе, юге до — 43−48, в центральных районах — 45−50, на северо-западе и северо-востоке — 50−55°», — пояснили в организации.

В пятнадцати населённых пунктах республики температура воздуха продолжает оставаться на отметке ниже — 45 градусов. В этом списке — города Верхневилюйск и Верхоянск, посёлки Оймякон, Усмть-Мома, Депутатский, Белая гора, Жиганск, Куйга, Нера, Батагай, Эйк, Хабардино и Полярный.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-востоке Якутии 14 января температура воздуха опускалась до минус 57−62 градусов. На большей части территории региона из-за экстремальных холодов наблюдался туман.