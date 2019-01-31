Четверг, 31 Января 2019 года
07:14:48 МСК

В Якутии сохраняется экстремально низкая температура воздуха

Общество

От -46 до -54

Якутск, 31 января 2019, 07:14 — REGNUM  На большей части территории Якутии сохранится морозная погода, ночью температура в населённых пунктах опускается до 43—55 градусов ниже ноля. Самые сильные холода — в посёлках Хабардино, Нера и городе Верхоянск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в якутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Читайте также: Мороз крепчает: В Якутии — до — 62 градусов

«31 января и 1 февраля на большей части территории республики сохранится морозная погода с ночной температурой на западе, юге до — 43−48, в центральных районах — 45−50, на северо-западе и северо-востоке — 50−55°», — пояснили в организации.

В пятнадцати населённых пунктах республики температура воздуха продолжает оставаться на отметке ниже — 45 градусов. В этом списке — города Верхневилюйск и Верхоянск, посёлки Оймякон, Усмть-Мома, Депутатский, Белая гора, Жиганск, Куйга, Нера, Батагай, Эйк, Хабардино и Полярный.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-востоке Якутии 14 января температура воздуха опускалась до минус 57−62 градусов. На большей части территории региона из-за экстремальных холодов наблюдался туман.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Морозы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить