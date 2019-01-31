В провинции Сычуань на юго-западе Китая почти все паромы вытеснены мостами

, , 07:01 — REGNUM Открытие моста Наньси города Ибинь на реке Янцзы ознаменовал собой завершение еще одного проекта — замещения паромов мостами и укрепления транспортной связанности в бассейне реки Янцзы, сообщает 30 января агентство Синьхуа.

Мост длиной 1499 метров и шириной 305 метров обошелся китайской казне 650 млн юаней ($95 млн). На строительство моста, проложенного до района Наньси города Ибинь в провинции Сычуань, ушло четыре года.

До открытия моста основным средством перемещения между двумя указанными выше пунктами назначения выступали паромы. На ежедневной основе паромы перевозили от 4 до 5 тыс. человек через реку Янцзы.

Туманная погода зачастую приводила к задержкам паромного обслуживания зимой, что приводило к определенным неудобствам. Автомобили же вынуждены были пересекать реку по двум прочим мостам, расположенным выше и ниже по течению. Как отмечают власти, мост послужит нуждам 430 тыс. жителям Наньси.

В 2013 году провинция Сычуань по-прежнему использовала 1800 паромных терминалов на бесчисленном количестве рек. Массивный проект замещения паромов мостами стартовал в том же году. Более 900 мостов было построено с того момента в интересах более чем 10 млн жителей провинции. Цель — построить в общей сложности 1019 мостов. К 2020 году паромные переправы с годовым пассажирооборотом порядка 50 тыс. человек будут замещены мостами в провинции Сычуань. На этой уйдет более 19 млрд юаней.