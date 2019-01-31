В Красноярском крае за год произвели 935 тыс. декалитров водки

Красноярск, , 06:59 — REGNUM В 2018 году в Красноярском крае произвели 935 тыс. декалитров водки, что на 7% меньше, чем в 2017 году. Об этом ИА REGNUM 31 января сообщили в Красноярскстате, ссылаясь на данные Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

Статистики уточняют, что в Туве и в Хакасии в 2018 году водка не производилась.

В Красноярском крае средние потребительские цены на водку крепостью 40% об. спирта и выше в декабре 2018 сложились в размере 607,08 рубля за литр, в Туве — 653,98 рубля, в Хакасии — 665,35 рубля.

В Красноярскстате напомнили, что 31 января 1865 года Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой».