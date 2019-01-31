В провинции Чжэцзян на востоке Китая сожгли 1,74 тонны наркотиков

Ханчжоу, Китай, , 06:40 — REGNUM Полиция китайской провинции Чжэцзян на востоке страны уничтожила 1,74 тонны наркотиков, изъятых за последние годы, сообщает 30 января агентство Синьхуа.

Более 10 видов наркотиков, включая героин, метамфетамин, кокаин и марихуану, были сожжены департаментом общественной безопасности провинции Чжэцзян. Местная полиция раскрыла более 4,2 тыс. дел наркоторговли и задержала более 7 тыс. наркоторговцев в 2018 году, конфисковав более 1,57 тонны запрещенных веществ, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Все уничтоженные наркотики были связаны с уголовными делами, раскрытыми с 2016 года.

Напомним, что в провинции Шэньси на северо-западе Китая в начале января была арестована банда, у которой при себе находилось более 107 кг метамфетамина.

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