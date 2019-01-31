Более 17 тыс. китайцев были пожизненно лишены водительских прав в 2018 году

Пекин, , 06:33 — REGNUM В общей сложности 17 264 человека в Китае были лишены пожизненно права водить автомобиль в 2018 году, сообщили в министерстве общественной безопасности Китая, передает 30 января агентство Синьхуа.

Среди общего числа 5149 человек были пойманы пьяными за рулем, став виновниками серьезных дорожно-транспортных происшествий. Они также подверглись уголовному преследованию. Оставшиеся 12 115 человек стали участниками серьезных случаев погони.

В министерстве также объявили, что доля смертельных ДТП в стране упала на 0,9% в сравнении с 2017 годом, в то время как количество серьезных дорожно-транспортных происшествий, приведших к смерти десяти и более человек, сократилось на 44,4% в 2018 году по отношению к 2017 году.

Отметим, что за 2018 год в Китае было зарегистрировано 22,85 млн новых автомобилей и 22,55 млн новых водителей при том, что в эксплуатацию было сдано 86 тыс. км новых автомагистралей.