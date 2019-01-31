В Якутии уволены воспитатели, не заметившие, как из детсада в -50 ушли дети

Якутск, , 06:18 — REGNUM Работники детского сада в якутском селе Намцы, оставившие без присмотра двоих детей, проявили халатность. К такому выводу пришла рабочая комиссия министерства образования республики, проведя служебное расследование причин самостоятельного ухода из детского сада двух девочек пяти лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Дети, напомним, оделись и пошли домой без родителей и без ведома воспитателей. Инцидент произошёл в детском саду села Намцы. Температура воздуха на улице в тот день была ниже — 40. Одна из девочек не смогла дойти до дому без помощи односельчан и получила общее переохлаждение, вторая добралась самостоятельно, но отморозила пальцы.

Служебное расследования причин инцидента завершено. Заведующая и воспитательница детского сада, допустившего уход детей, уже уволены на основании того, что их поведение квалифицировано как халатность, допущенная при осуществлении своих прямых обязанностей.

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Одна из девочек, самостоятельно ушедшая тогда из дошкольного учреждения, уже выздоровела и чувствует себя хорошо, а вторая пока продолжает лечиться — ходит в больницу на перевязку обмороженных пальцев.

Как сообщало ИА REGNUM, следственные органы расценили действия воспитателя намского детсада как оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности. Причиной того, что дети смогли самостоятельно покинуть детский сад, следователями называется отсутствие присмотра со стороны педагогических работников.