Собянина предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов в Москве

Москва, , 05:44 — REGNUM Подорожание продуктов и перебои с их доставкой могут начаться в Москве, пишет 31 января газета «Коммерсантъ».

Такой риск возможен из-за ужесточения правил передвижения по столице грузовиков. Соответствующий сигнал уже направлен московскому мэру Сергею Собянину от представителей торговых точек, производителей продуктов и транспортников.

Напомним, 14 января 2019 года в силу вступило постановление правительства Москвы о порядке оформления пропусков для грузовых машин и правил их движения по городу.

Получение пропуска усложняется, к тому же вводится ограничение на оформление разовых пропусков сроком на пять дней: теперь это нельзя делать чаще двух раз в месяц.

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