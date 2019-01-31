Констатируем «полный крах» транспортной схемы: нижегородцы — мэру

Нижний Новгород, , 05:42 — REGNUM Жители Нижнего Новгорода просят мэра Владимира Панова восстановить ряд ранее отменённых маршрутов общественного транспорта и прекратить эту практику в будущем. В открытом обращении авторы заявляют, что «новая карта транспортной сети и отмена многих маршрутов привела к транспортному коллапсу» и констатируют «полный крах» благой задумки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в конце июня 2018 года профильный департамент мэрии Нижнего Новгорода представил на суд общественности новую транспортную схему города, в которой были представлены обновленные маршруты для всех видов транспорта — от муниципальных и частных автобусов до троллейбусов и трамваев. До конца июля жителям предложили представить свои замечания и пожелания. В конце декабря 2018 года на сайте мэрии был опубликован обновлённый вариант документа о планировании регулярных перевозок в городе Нижнем Новгороде, который базировался на результатах научно-исследовательской работы по разработке комплексной транспортной схемы до 2030 года. В аналитической части документа говорилось и о том, что некоторые маршруты закрываются, а также планируется обновление автопарка. Документ был принят ещё в 2017 году, поэтому часть прописанных в нём задач уже была реализована. Судя по жалобам горожан, не все решения стали для города удачными.

«Новая карта транспортной сети и отмена многих маршрутов привела к транспортному коллапсу Нижнего Новгорода. Дождаться транспорта уже сейчас невозможно, пересадки существенно ударяют по финансам, а в транспорт с утра попасть все труднее. Практически лишены транспортного сообщения многие районы города: Автозавод (Южное шоссе, Соцгород-2), Сормовский район, Приокский (Щербинки) и многие другие», — пишет в обращении автор Артём Котолевский и добавляет, что планы властей в июле отменить ещё часть маршрутов парализуют городское движение «практически полностью».

Автор обращения, под которым пока подписалось около 60 горожан, пишет, что на сегодня связь между нижней и верхней частью города осуществляет стабильно лишь метро, но и «оно уже сейчас испытывает пик нагрузки».

"Если мы не отстоим маршруты, в очередной раз смолчим, то в ближайшем будущем самым быстрым и удобным способом передвигаться в Нижнем Новгороде станет пешком», — возмущён горожанин и просит администрацию города и мэра Панова «восстановить все убранные с января 2019-го маршруты, а также прекратить сокращение действующих маршрутов».

Помимо этого, автор добавляет, что вынужден констатировать полный крах благой идеи, а среди причин неудач называет отсутствие обещанного пополнения автопарка и нехватку имеющегося количества автобусов, неотапливаемое депо, из-за чего «автобусы просто замерзают», отсутствие альтернативных маршрутов, удлинение маршрутов без увеличения количества автотранспорта, что приводит к невозможности дождаться автобус, а это особенно чувствительно в морозы.

Сбор подписей под открытым обращением продолжается.