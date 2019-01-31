Четверг, 31 Января 2019 года
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Названы самые снежные крупные города мира

Общество

Российских городов в списке нет

Вашингтон, 31 января 2019, 05:46 — REGNUM  Американская компания AccuWeather, занимающаяся прогнозами погоды, опубликовала список десяти самых снежных городов мира, население которых превышает 100 тысяч человек, сообщает газета The Daily Mail.

Тройку лидеров возглавили японский города Аомори, Саппоро и Тояма, занявшие первое, второе и третье места соответственно. В Аомори, как утверждает издание, высота сугробов может достигать восьми метров. Отмечается, что снегопады в городе идут с ноября по апрель.

Примечательно, что в рейтинг не попал ни один российских город — остальные позиции в нем заняли города США и Канады. Как отмечают камчатские СМИ, в России самым снежным городом является Петропавловск-Камчатский. Здесь высота сугробов может достигать двух метров.

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Снегопады, метели, снежные бури
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