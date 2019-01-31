Власти Венесуэлы благоустроят 60 городов

Каракас, 31 января 2019, 05:31 — REGNUM Миллиард евро потратят власти Венесуэлы на благоустройство 62 наиболее густонаселенных городов, написал президент Боливарианской республики Николас Мадуро в Twitter.
Благоустройство будет приводиться в рамках программы «Прекрасная Венесуэла — Вместе всё возможно». Подпадающие под действие программы города станут «самыми красивыми и современными в Латинской Америке».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мадуро заявил 30 января, что Каракас выполнит все взятые на себя финансовые обязательства перед Москвой и Пекином, несмотря на кризис в стране.
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