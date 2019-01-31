В России выросло число заболевших корью

Москва, , 05:12 — REGNUM Число заболевших корью в России в минувшем году выросло в три раза по сравнению с предыдущим, 2017 годом, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

В 2018 году из 100 тысяч человек заболели 1,73, в то время как в 2017 году показатель составлял 0,5. В 2018 году в 66 российских регионах заболели 2 538 человек, в то время как в 2017 году показатель составлял 54.

В министерстве отметили, что в 2018 году никто от кори не умер. Инфекция. по данным ведомства, в основном была завезена из-за границы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 января в Москве карантин по кори объявлен в двух школах — №1434 и №1797.

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