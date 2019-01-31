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В московской Олимпийской деревне откроют крытый каток

Общество

Он будет предназначен для тренировок по хоккею

Москва, 31 января 2019, 05:14 — REGNUM  В 2019 году в Олимпийской деревне в Москве появится крытый каток, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Сообщается, что трехэтажное здание в спорткомлексе «Олимпийская деревня — 80» будет использоваться для хоккейных тренировок. Помимо игрового поля для хоккея в здании будут располагаться трибуны на 280 мест, тренировочная площадка и тренажерный зал.

На объекте уже завершается монтаж конструкций и начинается установка оборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Москвы распространили информацию, что в этом году сезон катания на коньках в городских парках столицы завершится 2 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Все катки в Москве закроются 2 апреля

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