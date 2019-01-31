В московской Олимпийской деревне откроют крытый каток

Москва, , 05:14 — REGNUM В 2019 году в Олимпийской деревне в Москве появится крытый каток, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Сообщается, что трехэтажное здание в спорткомлексе «Олимпийская деревня — 80» будет использоваться для хоккейных тренировок. Помимо игрового поля для хоккея в здании будут располагаться трибуны на 280 мест, тренировочная площадка и тренажерный зал.

На объекте уже завершается монтаж конструкций и начинается установка оборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Москвы распространили информацию, что в этом году сезон катания на коньках в городских парках столицы завершится 2 апреля.

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