Четверг, 31 Января 2019 года
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Московских водителей призвали быть осторожнее на дорогах

Общество

Ожидается туман и гололедица

Москва, 31 января 2019, 04:58 — REGNUM  Столичных автомобилистов призвали быть внимательней на дорогах в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, говорится в сообщении на портале мэра Москвы.

Ожидается, что в Москве ночью 30 и утром 31 января выпадет мокрый снег. Также столицу накроет туман, и видимость может ухудшиться до 500−800 метров. Возможна гололедица.

В связи с этим водителям рекомендуют соблюдать дистанцию, не нарушать правил дорожного движения и не делать резких маневров. Пешеходам столичные власти рекомендуют прикрепить к одежде светоотражающие элементы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к концу рабочей недели в российской столице ожидается потепление, а также ледяной дождь на фоне теплого циклона.

Читайте ранее в этом сюжете: Гидрометцентр предупредил москвичей о гололедице и снегопаде

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