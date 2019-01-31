Эсперты назвали наиболее опасную страну ЕС для автомобилистов

Брюссель, , 04:56 — REGNUM Австрия стала самой опасной страной для водителей автомобилей, в ней на 10 тысяч жителей приходится 44 дорожных аварии. Статистику приводит ежегодный отчет Европейской комиссии по происшествиям.

Второе место по количеству ДТП на 10 тысяч жителей занимает Германия. Там приходится 37 аварий на 10 тысяч человек. Третье место заняла Бельгия, там этот показатель равен 35.

Наиболее безопасными странами Евросоюза являются Кипр (7,5 ДТП на 10 тысяч человек населения), Финляндия (8,5). Самой безопасной страной, согласно отчету, стала Дания — там этот показатель равен пяти.