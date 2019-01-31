В китайской провинции Гуйчжоу планируется переселить более 670 тыс. человек

Гуйян, Китай, , 03:52 — REGNUM В общей сложности 670 тыс. человек, живущих в отдаленных и нищих районах провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, будут переселены в более развитые районы в 2019 году, сообщает 30 января агентство Синьхуа.

Как было заявлено на проходящей в настоящий момент сессии Собрания народных представителей провинции Гуйчжоу, власти региона намерены значительно улучшить общественные услуги и предоставить возможность беднякам пройти курсы по вышивке для дальнейшего трудоустройства. Всем переселенцам обещана работа.

Школы, детские сады и клиники будут организованы специальным образом, чтобы обеспечить максимально мягкий переезд жителей. Провинция задалась целью помочь 1,88 млн бедняков избавиться от нищеты путем переселения в рамках 13-го пятилетнего плана (2016 — 2020).

Напомним, что к 2020 году Китай, по задумке властей Поднебесной, должен стать страной среднего достатка населения, для чего ему необходимо полностью искоренить беспробудную нищету. Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Цинхай бедность, по словам властей, должна быть полностью искоренена до конца 2019 года.

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