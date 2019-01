Апелляция на штраф в 23 млн руб. для журнала The New Times отклонена

Москва, , 23:35 — REGNUM Московский городской суд отклонил кассационную жалобу журнала The New Times на решение нижестоящей инстанции о наложении на издание штрафа в размере 22,5 млн рублей за несвоевременное сообщение о получении денежных средств от иностранных агентов. Решение Мосгорсуда было опубликовано сегодня, 30 января, на официальном интернет-портале столичных судов.

В решении Мосгорсуда сказано, что апелляционная жалоба не содержит каких-либо доводов, влекущих отмену или изменение постановления мирового судьи и судьи районного суда. Дело не будет передано на рассмотрение в президиум Мосгорсуда.

Стоит отметить, что в суде адвокат The New Times и главного редактора этого журнала Евгении Альбац указывал, что издание, не уведомив Роскомнадзор о полученных средствах, ни копейки не сэкономило на налогах, а у самого Роскомнадзора якобы нет никаких претензий к журналу. Но суд к доводам защиты не прислушался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мировой суд вынес, а затем Тверской районный суд Москвы утвердил решение о наложении штрафа на журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац в размере 22,5 млн рублей за то, что редакция данного СМИ своевременно не сообщила Роскомнадзору о получении денежных средств от иностранных агентов. Размер штрафа был определен исходя из того количества денежных средств, которые The New Times получил у иностранных агентов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что штраф был наложен на The New Times в строгом соответствии с российским законодательством.

