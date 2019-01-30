Северодвинск: академик, строивший взаимозависимость Европы и России

Владимир Станулевич, , 22:09 — REGNUM

Бюст академика А.Н. Крылова

У входа в Институт судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз) в Северодвинске стоит бюст выдающегося русского кораблестроителя А.Н.Крылова (1863−1945). Одно перечисление его наград говорит какой это уникальный человек — лауреат Сталинской премии, кавалер ордена Святого Владимира 2 степени (1915), трех Орденов Ленина (1939, 1943, 1945), Герой Социалистического Труда (1943), генерал по флоту (1916), академик Императорской академии наук, основатель современной русской школы кораблестроения. На вопросы имеет ли этот великий ученый непосредственное отношение к Русскому Северу, в Северодвинске отвечают, что в его опытовые бассейны прошли модели всех судов строящихся на «Севмаше». Отношение, скорее, косвенное. А нет, оказывается есть и более прямое.

С конца XVI века, экспорт архангельского леса в Англию и Голландию имел для этих стран и России стратегическое значение. Северные корабельные доски, мачты, пенька, смола помогли Англии создать океанский флот и создать Британскую империю. Лесная торговля являлась элементом нигде не зафиксированной сделки России и Англии, по которой одна создавала сухопутную империю, а другая — морскую, и обе не мешали друг другу. Удивительно, но и тогда, когда век деревянных судов кончился, когда в 1880—1890-х зашаталась молчаливое согласие между Англией и Россией, экспорт северного леса еще вырос. Конец XIX — начало XX века стал расцветом экспорта леса в Европу, пока не грянула Февральская революция 1917 года, распад государства и его следствие — интервенция.

Интересно, что во главе интервентов в Архангельске стоял генерал Ф. Пуль, до этого возглавлявший миссию снабжения на Севере России, которая контролировала в том числе поставки русского леса странам Антанты. Но белые оказались никудышными партнерами англичан по лесному бизнесу, о чем свидетельствуют письма британского поверенного в делах в Архангельске генералу Е.Миллеру. Одним из неафишируемых причин ухода англичан в 1919 году стало невыполнение белым правительством плановых поставок леса в Англию. Это подтолкнуло английские деловые круги, а затем и лондонское правительство, к поиску контактов с большевиками по торговому сотрудничеству, в том числе в лесной отрасли. Англичанам нужен был лес для послевоенного строительства, большевикам нужна была валюта для создания госаппарата и восстановления экономики.

Англичанам — лес, большевикам — валюта

В.И.Ленин примерно так видел путь решения:

«Из доклада о концессиях на фракции РКП (б) 8 съезда советов 21 декабря

…наш основой интерес — возможно скорее получить от капиталистических стран те средства производства (паровозы, машины, электрические аппараты), без которых восстановить нашу промышленность сколько-нибудь серьезно мы не можем… В специальном плане по электрификации России… и дополнительной работой по восстановлению промышленности, вызовет необходимость расхода … до 17 миллиардов рублей золотом… Надо подкупить капитализм сугубой прибылью… Чем платить? … нет объекта более удобного для нас экономически, чем леса на дальнем севере, которые мы имеем в невероятном количестве… переговоры с Англией насчет этой концессии в североевропейской России двигаются. Если мы три или пять миллионов десятин леса отдадим концессионерам… мы затрудняем для капиталистических держав, пошедших на сделку с нами, военные предприятия против нас…"(1).

С другой точки зрения, но о том же говорил организатор интервенции британский военный министр У. Черчилль: «В характере и организации большевистского правительства происходят существенные изменения, несмотря на дьявольское коварство, с которым оно создавалось и сформировалось, сейчас оно тем не менее представляет собой силу порядка… Мирный период, вкупе с реорганизацией промышленности вполне может обеспечить объединение России… Разумеется, я не верю, что возможно достижение какой-то гармонии с большевизмом. Но при всем том естественное стремление к материальному благу неизбежно: мы должны надеяться — к радости или горю — что мирное влияние приведет к исчезновению опасности этой кошмарной тирании» (2).

В отличии от белых, большевики для организации экспорта леса имели все необходимое. Во-первых, к 1922 году они контролировали всю территорию России, всю производственную цепочку. Во-вторых, их командная система могла мобилизовать людей на решение задач требующих быстрого решения. И в-третьих, и это главное, без соглашения с Москвой Западу нужно было забыть огромные ресурсы России.

Большевики имели на Западе отрицательную деловую и политическую репутацию, правда и Запад по мнению русских имел к России враждебные намерения. Для обеих сторон требовались какие-то переходные формы сотрудничества, прокладки, не вызывающие массового противодействия.

В духе военного коммунизма

Сначала Совет народных комиссаров пытался решить задачу с экпортом леса в духе военного коммунизма:

«Декрет Совета народных комиссаров о мерах к развитию лесоэкспорта

…принимая во внимание исключительно важное значение создания лесоэкспортного фонда, Совет Народных комиссаров постановил:

1. Отнести работу… по распиловке на заводах экспортного леса… к группе ударных заданий…

4. Возложить на соответствующие народные комиссариаты, главки и центры обеспечение лесоэкспортных работ Главного лесного комитета денежными знаками, продфуражом, предметами снабжения и технического оборудования, а также рабочей силой и конским составом, в количествах, достаточных для безостановочного хода работы, забронировав для этой цели соответствующие фонды и производя необходимые мобилизации людей и лошадей в пределах производственной программы и сметы, имеющей быть представленной Главным лесным комитетом в двухнедельный от издания сего декрета срок на утверждение президиума ВСНХ» (3).

«Постановление Совета Труда и Обороны о мобилизации специалистов-деревообделочников

Ввиду ударного характера работ по лесозаготовкам и деревообрабатывающей промышленности в Северном районе, в бассейне рек: Северной Двины, Онеги, Мезени… постановил:

1. Мобилизовать… трудоспособных граждан мужчин в возрасте от 18 до 50 лет следующих профессий: …Обрезчики на циркульных пилах. Обмерщики бревен. Браковщики досок. .Сортировщики досок… Пилоставы… Пильщики при станках…

2. Всех лиц… состоящих на службе в воинских частях и канцеляриях, расположенных в Архангельской, Вологодской… губ., из означенных частей и канцелярий откомандировать в распоряжение губкомтрудов…

Председатель Совета Труда и Обороны В. Ульянов (Ленин)» (4).

Гибрид капитализма и мобилизационной экономики

Но военный коммунизм уже настолько расходился с настроениями населения, что вызвал в 1921 году цепочку крестьянских восстаний и мятеж в Кронштадте. Экономика нуждалась в совмещении опыта капиталистической организации и мобилизационных методов большевиков. Таким гибридом стал трест «Северолес».

"Положение Совета Труда и Обороны об органе управления лесной промышленности Северо-Беломорского района («Северолес»).

Для управления лесной промышленностью Северо-Беломорского района… учреждается особое Правление, именуемое «Северолес». ВСНХ устанавливает круг предприятий, которые будут переданы «Северолесу» и… устанавливает район, на который распространяется деятельность создаваемого Правления…

II) Задачи Правления

На Правление возлагается… а) максимальное использование существующих деревообрабатывающих предприятий… б) заготовка сырья… д) разработка плана нового строительства…

6) В передаваемом Правлению районе ему предоставляется право монопольной работы.

10) В целях… достижения максимальных результатов в смысле получения валюты, Правлению, …предоставляется право вступать в деловые сношения с иностранными капиталистами на предмет участия последних своими капиталами в работах предприятий объединения…

Ввиду экспортного характера… Правление… ведет… все операции по экспорту этих товаров как внутри страны, так и за границей.

Председатель Совета Труда и Обороны В Ульянов (Ленин)

17 августа 1921 г.» (5).

«Постановление Совета Труда и Обороны о выделении лесных массивов «Северолесу»

…в ведение «Северолеса» отводятся следующие лесничества… В Мурманской губернии … 1367 тыс. десятин… В Карелии… 4 637 тыс. десятин… В Архангельской губернии… 12 617 тыс. десятин… в Олонецкой и Вологодской губерниях… 2 142 тыс. десятин… В Северо-Двинской губернии: …3020 тыс. десятин. В Череповецкой губернии: 420 тыс. десятин. А всего удобной лесной почвы 24 203 тыс. десятин.

Председатель Совета Труда и Обороны В Ульянов (Ленин)

26 августа 1921 г.» (6).

«Для распиловки леса тресту «Северолес» было передано 57 заводов с 183 рамами, фактически работали только 19 заводов. …Количество рабочих и служащих «Северолеса» к 1 июля 1922 года составляло служащих 1896, рабочих 23 743.

8 сентября 1921 года. в г. Архангельске было образовано Архангельско-Беломорское управление треста «Северолес». 9 октября 1921 года заводской отдел сообщал в управление о том, что от Гублескома приняты заводы: в хорошем состоянии №№ 3 и 25, в удовлетворительном — в г. Онеге №№ 22 и 25, сгоревшие в Архангельске №№ 18.19,20,21,22 и на Печоре № 51, требующие больших капитальных затрат на восстановление №№ 8,13,35,36, маломощные, которые дают убытки № 9,10, и завод № 16 (бывший Мак-Дугалл)…»(7).

Строить пароходы, чтобы вывозить лес

Но вывозить лес в Европу Советской России было не на чем:

В.И.Ленин: «Северный морской путь открыт, мы вывозить можем, но мы не имеем флота» (8).

Фрахтовать суда за границей тратя на него постоянно валюту, оказалось менее выгодно, чем построить пароходы в той же Европе. «Северолес» стал заказчиком большой серии лесовозов за границей, и представителем заказчика назначили лучшего кораблестроителя страны А.Н.Крылова. Задача получения валюты считалась настолько важной, что Крылова освободили от обязанностей начальника Морской академии.

А.Н.Крылов, «Мои воспоминания»: «Купить пароходы не удавалось, решили их строить, из них четыре — сериями по два были построены в Бергене на заводе Локсеваг и два — во Франции на заводе Вормса в Летре, на Сене, в 30 км от Руана. Правление Русско-Норвежского общества помещалось в Лондоне. Для наблюдения за постройкой мне каждые три недели проходилось ездить в Берген через Ньюкасл…

При постройке первых двух лесовозов, чертежи которых были утверждены Бергенским обществом еще ранее моего назначения, я заметил и велел устранить одну принятую по рутине на всех норвежских лесовозах наглядную несообразность: в котельном отделении под площадками в кочегарках и под котлами внутреннего дна не делают и между машинным и котельным отделениями переборки не ставят под тем предлогом, что внутреннее дно здесь быстро ржавеет, а переборка мешает наблюдению за горением. Когда корабль нагружен лесом, то при затоплении машинного и котельного отделений, он не тонет. А чтобы внутреннее дно под котлами выдержало надлежащий срок, я потребовал соответствующее его утолщение…

Норвежские лесовозы могли от июня до ноября работать на линии Архангельск или вообще Белое море — Лондон, а остальное время возить норвежский лес в Голландию и Англию» (9).

«За первые 6 месяцев существования… «Северолес»… зафрахтовал за границей 48 пароходов, и вывез из предоставленных ему старых запасов экспортного леса 35 765 стандартов примерно на сумму 694 858 фунтов стерлингов, или 5 419 895 золотых рублей.

В навигацию 1922 г. отгружено на экспорт уже 441, 6 тыс.куб.м. лесоматериалов на сумму 16 млн. 400 тыс. рублей… в навигацию 1923 г. 141 300 стандартов, в навигацию 1924 г. — 161 400 стандартов.

В 1921 году трест импортировал различного оборудования, фуража, одежды, обуви на 21 млн. 074 тыс. рублей, а в 1922 году — на 25 млн. 241 тыс. рублей» (10).

Взаимозависимость

Создав «Северолес» большевики стали эффективным партнером Англии и всей Европы, чего нельзя было сказать о белых правительствах, в поддержку которых та же Англия вложила не менее 100 млн. фунтов стерлингов. Стала восстанавливаться взаимная зависимость России и Запада, альтернативой которой могла быть только война. А занимался строительством пароходов для вывоза леса профессор А.Н.Крылов, бюст которого стоит в городе на берегу Белого моря.

К сожалению, антибольшевистский барьер в виде гитлеровской Германии, созданный руками Запада, стал преследовать собственные цели, и вновь столкнул Европу с Россией в 1941 году.

Примечания:

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