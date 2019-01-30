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ООН: Около 2,3 тысячи беженцев погибли в 2018 году в Средиземном море

Общество

Число погибших в Средиземном море растёт, несмотря на общее сокращение потока мигрантов

Нью-Йорк, США, 30 января 2019, 21:45 — REGNUM  В Средиземном море в 2018 году при попытке попасть в Европу погибли 2275 мигрантов. Об этом говорится в опубликованном 30 января отчёте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Отмечается, что число погибших растёт, несмотря на то, что в целом поток беженцев в минувшем году сократился до самого низкого показателя за последние пять лет. Всего через Средиземное море в Европу за год прибыло 139 тысяч человек.

При этом, согласно данным ООН, если в 2015 году на 269 прибывающих беженцев приходился один погибший, то в 2018 году один погибший приходился на 51 беженца.

Такой рост смертности в ООН связывают с сокращением поисково-спасательной деятельности в Средиземном море и противодействием ей со стороны властей ряда европейских стран.

Сообщается, что основным пунктом назначения для беженцев остаётся Испания — за год в эту страну прибыло 65,4 тысячи человек. В Грецию прибыло 50,5 тысячи беженцев, в Италию — 23,4 тысячи.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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