Первый в 2019 году конкурс президентских грантов открывает работу 1 февраля

Москва, , 20:30 — REGNUM Первого февраля стартует первый в 2019 году конкурс президентских грантов на развитие гражданского общества.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 30 января подписал Указ «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества». Документ закрепляет основные положения системы грантовой поддержки некоммерческих организаций, дает право Координационному комитету определять даты проведения конкурсов (ранее для старта конкурсов ежегодно требовалось принятие отдельного распоряжения Президента Российской Федерации), а также придает правовое оформление модели долгосрочных проектов (длительностью до трех лет).

30 января под председательством начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергея Новикова состоялось заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

На заседании были определены условия и сроки проведения конкурсов президентских грантов. В 2019 году фонд проведет два конкурса, а также прием заявок уже на первый конкурс 2020 года.

«Теперь для старта конкурсов не требуется ежегодный выпуск распоряжений Президента, что позволяет Координационному комитету установить, начиная с 2020 года, стабильные сроки проведения конкурсов с возможностью поддержки в рамках каждого конкурса стандартных среднесрочных проектов (до 18 месяцев) и долгосрочных проектов (до 36 месяцев). При этом НКО получат удобные сроки для планирования своей деятельности, подготовки и подачи заявок, реализации своих инициатив» — отметил Сергей Новиков.

«Параллельно с первым конкурсом 2019 года фонд до конца весны проводит оценку социального эффекта от проектов, поддержанных в 2017 году, — большинство из них завершилось в ноябре 2018 года. Нам важно показать обществу, что проекты дали конкретным людям, территориям. Кроме того, сделать правильные выводы из ситуаций, когда проектные команды не смогли в полной мере осуществить задуманное; понять, что им помешало. Указ Президента возлагает на фонд функции не столько контролера, сколько института развития, задача которого — сделать так, чтобы проекты были успешно реализованы. По наиболее распространенным ошибкам будем готовить методические материалы, оказывать консультационную помощь» — поделился планами фонда его генеральный директор Илья Чукалин.

На первый конкурс 2019 года заявки от некоммерческих организаций будут приниматься с 1 февраля по 15 марта, на второй — с 10 июня по 31 июля.

На предоставление грантов в федеральном бюджете на 2019 год предусмотрено 8 млрд рублей. Такая же сумма предусмотрена на 2020 и 2021 годы.

Подробная информация о проведении конкурсов доступна на официальном сайте Фонда президентских грантов президентскиегранты. рф

Конкурсы в целях обеспечения государственной поддержки некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. Список победителей первого конкурса был утверждён распоряжением Президента Российской Федерации от 15 декабря 2006 года № 628-рп. С 2007 по 2016 годы конкурсы организовывались несколькими операторами. В 2017 году был учреждён единый оператор — Фонд президентских грантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение 2017−2018 гг. Фонд президентских грантов организовал четыре конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, в которых приняли участие 16 814 некоммерческих организаций. Всего ими было подано 35 184 социально значимых проектов. По итогам четырех конкурсов было поддержано 6 786 проектов на общую сумму 14,5 млрд рублей.

В 2018 году Фондом президентских грантов было проведено два конкурса. На них поступило рекордное количество — 19 018 заявок от некоммерческих организаций. Грантовую поддержку получили 3 573 проекта из всех регионов страны на общую сумму 7,8 млрд рублей.

В 2017 году Фондом президентских грантов также было проведено два конкурса. На них было подано 16 166 проектов. Поддержку получили 3 213 проектов на общую сумму 6,6 млрд рублей.

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