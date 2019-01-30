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«Кичился деньгами отца»: Волочкова обвинила сенатора Арашукова в обмане

Общество

Он не доплачивал народной артистке Карачаево-Черкесии за благотворительные концерты

«Кичился деньгами отца»: Волочкова обвинила сенатора Арашукова в обмане
Dgeise
Анастасия Волочкова

Москва, 30 января 2019, 20:15 — REGNUM  Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков дважды обманул балерину, народную артистку Карачаево-Черкесии Анастасию Волочкову. Он никогда не являлся ее другом, и оставил у нее впечатление «олигарха из трущоб». Такое мнение она высказала радиостанции «Говорит Москва» 30 января.

По словам балерины, во время благотворительных концертов, с которыми она приезжала в Карачаево-Черкесию, будущий сенатор, 21-летний Рауф Арашуков умудрился дважды обмануть ее команду, заплатив в два раза меньше денег, чем было оговорено.

«Это человек — «понты для приезжих» из-за того, что у него папа богатый — Рауль Арашуков. И вот Рауф всегда кичился деньгами своего папы, приписывая все эти достоинства себе», — приводит слова Волочковой радиостанция.

Назвав Арашукова представителем «олигархов из трущоб, мыльным пузырем», Волочкова высказала мнение, что неудивительно, что сенатор от КЧР пришел к такому финалу.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков задержан 30 января. Его увели в наручниках прямо с заседания Совета Федерации. Задержанному предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ — участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийствах заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

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Дела семьи Арашуковых
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